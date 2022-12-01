Київ: «ДТЕК» включив до списку на відключення 750 будинків, яким не відключали світло раніше

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» поповнила перелік будинків, яким відключатимуть електроенергію – про це вона повідомила 1 грудня.

Як пояснили в компанії, частина будинків у столиці не потрапляла під відключення, тому що була заживлена за тими ж лініями, що й місцеві об’єкти критичної інфраструктури.

«Задля справедливих і рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів, ДТЕК провів велику технічну роботу задля оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему постачання світла. Тепер 750 додаткових будинків будуть відключатися на рівних умовах з іншими, що дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян», – заявили в компанії.

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Столична філія «ДТЕК» повідомила, що під час екстрених і стабілізаційних відключень об’єкти критичної інфраструктури, такі як великі насосні й котельні станції та лікарні, не відключаються від електропостачання. Разом із ними під відключення не потрапляли 1 497 житлових будинків які були підключені до тих же електроліній.

На 30 листопада для 750 із цих будинків створили альтернативну схему електропостачання, яка дозволить відключати їм електроенергію в екстрених ситуаціях та для стабілізаційних заходів.

«З одного боку завдяки цьому, зменшимо тривалість відключень для всіх киян. З іншого боку – забезпечимо більш справедливий підхід до електропостачання всіх киян в умовах стабілізаційних чи екстрених обмежень, що викликало негативну реакцію киян», – заявляє «ДТЕК».

Для решти 747 будинків через технічні характеристики мережі неможливо змінити схему електропостачання, додають у компанії. Водночас «ДТЕК Київські електромережі» планує працювати з міською владою та комунальними службами для застосування відключень і до них також.

Київська міська військова адміністрація повідомила вранці 1 грудня, що тривалість відключень в середньому по столиці скоротилася з 9 годин у понеділок до 7 годин у середу.

КМВА нагадує, що ощадливе споживання електроенергії киянами допоможе повернутися до стабілізаційних графіків. Зокрема, міська адміністрація просить не вмикати одразу всі електроприладі після відновлення електропостачання, аби уникнути миттєвого пікового навантаження на енергосистему.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.