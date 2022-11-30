Президент каже, що ситуація з електропостачанням залишається дуже складною у Києві та шести областях

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація з електропостачанням залишається дуже складною у Києві та шести областях. У вечірньому відеозверненні він сказав, що станом на вечір 30 листопада близько шести мільйонів абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.

«Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Енергетики та комунальники, наші всі служби, роблять все, щоб стабілізувати систему і дати людям більше енергії на довгий час», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що важливо, аби люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключають електрику.

«Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І на стільки, на скільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість», – сказав Зеленський.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.