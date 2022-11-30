Час, який кияни проводять без світла, скорочується – гендиректор YASNO

Час, який кияни проводять без світла, скорочується, повідломив у фейсбуці гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора – менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими – 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тис менше, ніж учора. Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося», – повідомив Коваленко.

Він також пояснив, що об’єкти критичної інфраструктури заживляють першочергово, але разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки.

«Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається, то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення – ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема», – розповів гендиректор YASNO.

Раніше сьогодні у коментарі Радіо Свобода голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що за умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.