Чоловік повідомив про «мінування» Офісу президента через невдоволення відключеннями світла – ОГП

У Києві затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування державної будівлі, повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За повідомленням, киянин увечері 28 листопада повідомив до Національної поліції про нібито мінування будівлі Офісу президента по Банковій вулиці.

«В результаті вжитих слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу «мінера» та затримали його. Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії. За місцем проживання 51-річного підозрюваного, який виявився прихильником «руського миру», вилучено мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він зробив неправдиве повідомлення про «замінування», а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки», – повідомляє прокуратура.

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Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання чоловку запобіжного заходу та перевіряють його на причетність до інших правопорушень.

Покарання за завідомо неправдиве повідомлення про мінування передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення.

У Києві та інших регіонах України тривають відключення електроенергії через дефіцит, спричинений російськими ракетними ударами.