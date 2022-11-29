Без електрики. У Києві частину котелень готують до автономної роботи – Пантелеєв

Заступник Київського міського голови Петро Пантелеєв заявив, що у Києві частину котелень готують до автономної роботи у разі відсутності електроенергії.



«Ми також готуємо наші котельні київські, певну їх частину для того, щоб вони могли працювати автономно, без подачі централізованої електроенергії. Ми замовили мобільні пересувні котельні, які також зможуть обігрівати такі приміщення», – зазначив він у ефірі Радіо Свобода.

За його словами, в Києві «абсолютно реально» працює 430 пунктів.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.

Читайте також: Відключення світла в Києві можуть тривати до весни, варто «врахувати різні сценарії» – Кличко

25 листопада мер Києва Віталій Кличко проінформував про розгортання більш ніж 400 пунктів обігріву в столиці. Однак того ж дня президент Володимир Зеленський розкритикував роботу цих пунктів у Києві.