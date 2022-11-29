Кличко відповів на критику Офісу президента і «слуг народу» через «Пункти незламності»

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на критику Офісу президента і «слуг народу» через «Пункти незламності» в столиці України.

«Якщо Офіс президента вже займається пунктами обігріву, коли це наша відповідальність як міської влади, то потрібно з міською владою комунікувати, збирати мерів міст, давати завдання... Було дуже дивно дивитись, як представники однієї політичної сили, отримавши завдання, побігли критикувати. Я особисто був у цих школах, зустрічав деяких із них (депутатів – ред.) і питав, чи є якісь зауваження. У приватних розмовах вони запевняли, що все їм подобається, а потім вже пішла критика», – зазначив Кличко у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, столична влада «робить все від неї залежне», щоб забезпечити роботу «Пунктів незламності» за дуже короткі терміни.

25 листопада мер Києва Віталій Кличко проінформував про розгортання більш ніж 400 пунктів обігріву в столиці. Однак того ж дня президент Володимир Зеленський розкритикував їхню роботу.

27 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати «Пункти незламності» в Києві.

«Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських «Пунктів незламності». Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним», – заявив Арахамія.

За його словами, завданням є створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент.

Кличко, зі свого боку, закликав утриматися від маніпуляцій щодо роботи «Пунктів незламності».

28 листопада заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевнив, що ситуація з пунктами незламності у Києві – «абсолютно нормальна».