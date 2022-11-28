У Кличка запевняють, що ситуація з пунктами незламності у Києві «абсолютно нормальна»

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв запевняє, що ситуація з пунктами незламності у Києві «абсолютно нормальна».

«Основні пункти обігріву в нас розташовані у школах, інших закладах соціальної сфери. До них є доступ в абсолютно будь-який час. Можуть бути різні входи (десь зачинений один вхід, але є інший). Як зауваження ми сприймаємо те, що треба додаткові вказівники, якусь навігацію робити, щоб не було проблем із пошуком», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

25 листопада мер Києва Віталій Кличко проінформував про розгортання більш ніж 400 пунктів обігріву в столиці. Однак того ж дня президент Володимир Зеленський розкритикував роботу цих пунктів у Києві.

27 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати «Пункти незламності» в Києві.

«Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських «Пунктів незламності». Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним», – заявив Арахамія.

За його словами, завданням є створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент.