Конфлікт Зеленський-Кличко?

Президент України Володимир Зеленський не задоволений ситуацією із «Пунктами незламності» у Києві. Через це він дорікає меру столиці Віталію Кличку. «Профанацію з київськими «Пунктами незламності» ніхто нікому не пробачить», – сказав Зеленський. Натомість Кличко закиди на свою адресу назвав «політичними танцями».

Армія Росії обстрілює Херсон і укріплює свої позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові аналітики вважають, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

New York Times повідомляє, що країни-члени НАТО вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні, зокрема артилерійських снарядів. Чиї ресурси для війни виявляться більшими – Росії чи Заходу?

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE».

Гості етеру:

радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк,

військовий експерт Сергій Грабський,

політолог Олег Саакян.

Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода: