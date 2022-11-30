У Києві встановлять «символічну ялинку незламності» – Кличко

На честь різдвяно-новорічних свят у Києві встановлять «символічну ялинку незламності». Про це 30 листопада повідомив мер міста Віталій Кличко.



«Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років. Верхівку ялинки прикрашатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни», – розповів він.

За словами Кличка, неподалік ялинки встановлять точки для підзарядки телефонів та гаджетів, але масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.

«Після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор військовим», – додав мер столиці.



Раніше у пресслужбі КМДА зазначали, що рішення щодо встановлення новорічної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з силами оборони.

На початку листопада на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Авторка петиції вважає недоречним встановлювати ялинку в умовах війни, а зекономлені кошти вона пропонує витратити на ЗСУ або на допомогу переселенцям.