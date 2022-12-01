Кількість вимкнень світла у Києві в четвер знизилася – YASNO

Упродовж четверга обмеження споживання електроенергії по Києву становило 580 МВт, відключалася електрика у понад 652 тисяч киян (для порівняння у середу було 953 тисячі – ред.), повідомив у фейсбуці гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Зараз значно частіше почали траплятися аварії. Причини цьому дві. По-перше, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення…Тому будь ласка, не поспішайте підключатися до мережі одразу після того, як вас включили. По-друге, це погода. Хоч опалення зараз непогане, люди все одно користуються електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу», – написав Коваленко.

Він визнав, що «на жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими».

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.