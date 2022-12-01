«Укренерго» отримало 372 млн євро від ЄБРР і Нідерландів

«Укренерго» повідомляє, що залучило 300 мільйонів євро кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, а також 72 мільйони євро грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж і підвищення фінансової стабільності компанії.

«150 млн євро кредитних коштів ЄБРР і 72 млн євро гранту будуть спрямовані на закупівлю обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів росіян. Решта 150 млн євро кредиту ЄБРР буде використана для поповнення оборотних коштів «Укренерго», зокрема для виконання фінансових зобов’язань компанії на ринку електроенергії в умовах неплатежів, що виникли на ринку через війну», – повідомили в компанії.

Як заявив Олег Павленко, директор з інвестицій НЕК «Укренерго», згадана фінансова допомога «прискорить придбання критично необхідного обладнання та відновлення мереж, пошкоджених російськими ракетами».

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.