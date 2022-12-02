Керівники обленерго нестимуть відповідальність за недотримання графіків відключень світла – Галущенко

Керівники операторів систем розподілу нестимуть персональну відповідальність в разі порушень графіків відключення електроенергії – про це повідомило Міністерство енергетики 2 грудня з посиланням на голову відомства Германа Галущенка.

За повідомленням, міністр провів нараду щодо розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час вимушених відключень. За його словами, протягом попереднього тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків зросла вдвічі.

«При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність», – йдеться в коментарі Галущенка.

Читайте також: Київ наближається до відновлення відключень світла за графіком – КМВА

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, який також брав участь у нараді, повідомив, що споживачі також скаржаться на недонесення інформації про відключення та актуальність складених графіків.

«Ця ситуація терміново має бути виправлена. Також комісія звертає увагу операторів розподільчих мереж на необхідність врахування показників лічильників та застосування коефіцієнту зниження при виставленні рахунків споживачам «за усередненим споживанням» за листопад», – йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики 30 листопада повідомило, що доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії.