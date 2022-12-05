ОПЕК+ зберегла квоти на видобуток нафти, які знизила в жовтні

Група країн-експортерів нафти ОПЕК+ вирішила дотримуватися чинних квот на видобуток сировини, погоджених у жовтні, повідомляють міжнародні медіа.

Такого рішення дійшли міністри країн об’єднання, до якого входить і Росія, під час відеоконференції 4 грудня. Відтак поточні квоти діятимуть до 2023 року.

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У жовтні країни ОПЕК домовилися знизити обсяги на 2 мільйона барелів на добу. Це приблизно 2% від світового попиту.

Скорочення квот критикували Сполучені Штати та інші західні країни. США звинуватили ОПЕК+ та одного з лідерів об’єднання, Саудівську Аравію, у тому, що вони захищають інтереси Росії попри війну в Україні.

Натомість ОПЕК+ стверджувала, що знизила видобуток через погіршення економічних прогнозів. Ціни на нафту знижуються з жовтня, у тому числі на тлі економічного уповільнення у Китаї та загалом на світовому ринку.