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У Міненерго назвали три області із найскладнішою ситуацією після масованого обстрілу 5 грудня

За словами міністра Галущенка, є влучання як в генерацію, так і у підстанції

Після масованого російського обстрілу 5 грудня найскладнішою енергетична ситуація є у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ситуація складна після вчорашнього масованого обстрілу. Більшість ракет була знищена нашими ППО, але є певні влучання як в генерацію, так і у відповідні підстанції. У Одеській області на сьогодні на ранок вже заживлена критична інфраструктура, усю ніч працювали енергетики, і в принципі ми плануємо, що до вечора буде вже подана електроенергія для споживачів», – зазначив Галущенко.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години.

Увечері того дня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що попри влучання російських ракет енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».

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