Після масованого обстрілу РФ енергосистема Кривого Рогу працює завдяки генераторам – Вілкул

Після масованого обстрілу військами РФ Кривого рогу 5 грудня енергосистему міста вдалося втримати завдяки генераторам, повідомив в ефірі телемарафону голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Ми утримали систему на генераторах: і тепло, і воду, і вишки Київстару. Робота тривала усю ніч. Генератори досить потужні. На кожен будинок їх поставити неможливо. Але, наприклда, на одному із водозаборів стоїть генератор американського виробництва. Всі генератори, які у нас є, ми їх купили за своїх гроші, ми почали готуватись заздалегідь, ще з літа», – зазначив він.

Загалом, за словами Вілкула, 5 грудня Росія атакувала Кривий Ріг трьома ракетами.

«Це були«Іскандер-М. Було влучання у промислове підприємство, цех зруйнований. На жаль, один хлопець 1981 року народження загинув. Ще є трьохсоті (зараз лікуються)», – розповів голова ВЦА.

Наразі, як додав Вілкул, ситуація у Кривому Розі «більш штатна» і контрольована, у місті застосовують віялові і аварійні відключення.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. У Кривому Розі на Дніпропетровщині повідомили, що внаслідок атаки у місті є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення».