Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В «Укренерго» розповіли, коли світло вимикатимуть за графіком

«Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків»

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня, якщо не буде нових обстрілів.

«Це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі буде знижений до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів. Всі споживачі в кожній області поділені обленерго і військово-цивільними адміністраціями на три черги. І ці три черги поперемінно відключаються від енергопостачання для того, щоб це відбувалося в плановому режимі. Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків», – сказав Кудрицький під час інтерв’ю «Радіо НВ».

«Думаю, що нам ще два-три дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то думаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки», – цитує голову правління пресслужба «Укренерго».

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили про поступове відновлення енергосистеми України після восьмої масованої атаки російських військ 5 грудня.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади працюють. У більшій частині Одеської області, яка разом із Київською постраждала найбільше, вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що ситуація з електропостачанням на Київщині залишається складною, приблизно половина області залишається без світла. За його словами, зокрема, у місті Українка до проблем із відсутністю електрики додалися перебої з водо- і теплопостачанням.

За даними Міненерго, після масованого російського обстрілу 5 грудня найскладнішою є енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

В уряді напередодні казали, що, попри влучання російських ракет, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG