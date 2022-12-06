Енергосистема поступово відновлюється після чергової масованої атаки РФ – «Укренерго»

В компанії «Укренерго» повідомили про поступове відновлення енергосистеми України після восьмої масованої атаки військ РФ 5 грудня.

«На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень», – повідомляє «Укренерго» у Telegram.

У компанії зазначили, що залежно від того, як відновлюватиметься виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади працюють. У більшій частині Одеської області, яка разом із Київською постраждала найбільше, вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що ситуація з електропостачанням на Київщині залишається складною, приблизно половина області залишається без світла. За його словами, зокрема, у місті Українка до проблем із відсутністю електрики додалися перебої з водо- і теплопостачанням.

За даними Міненерго, після масованого російського обстрілу 5 грудня найскладнішою є енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях. В уряді напередодні казали, що, попри влучання російських ракет, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».