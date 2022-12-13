Країни-донори на конференції в Парижі зібрали мільярд євро, щоб Україна пережила зиму

На міжнародній донорській конференції в Парижі учасники зібрали близько одного мільярда євро, щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі російські ракетних ударів по енергетичній системі, повідомляють провідні світові інформагенції.

Допомога має сприяти відновленню енергетики та водопостачання, нормалізації роботи систем транспорту та охорони здоров’я, заявила 13 грудня міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

«Цією допомогою ми безпосередньо впливаємо на життя мільйонів людей», – сказала вона.

Екстрена допомога включатиме генератори, трансформатори, будівельні матеріали та пожежні машини. Франція також пообіцяла, серед іншого, медичне приладдя, шкільні автобуси та допомогу в розмінуванні.

Конференція доповнила зусилля з надання довгострокової підтримки Україні, для якої країни ЄС також пообіцяли надати позики на 18 мільярдів євро.

Цього тижня в Польщі має бути створено склад, звідки вантажі розвозитимуть у відповідні регіони України.

Президент України Володимир Зеленський, який узяв участь у конференції в режимі відеозв’язку, повідомив, що всі електростанції в країні пошкоджені або зруйновані російськими ракетними ударами. За його словами, мільйони людей залишилися без світла. «Уявіть собі це для ваших країн. Генератори стали такими ж важливими, як бронетехніка та захисні жилети», – наголосив український лідер.