Обладнання, постачання електрики, газ. Зеленський озвучив партнерам потреби України в енергетичній сфері

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України надати термінову допомогу країні в енергетичній галузі.

Виступаючи на міжнародній конференції з питань допомоги Україні в Парижі 13 грудня, Зеленський сказав її учасникам, що лише на поверхове, швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше 1,5 мільярда євро.

За словами президента, Україні потрібні трансформатори, обладнання для ремонту пошкоджених високовольтних ліній електропередач, а також газотурбінні й газопоршневі енергоблоки.

«Друге. Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Європейського союзу в Україну. Обсяг – до двох гігават. Щоб це стало можливим, необхідне рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність… Така підтримка постачанням електрики може коштувати близько 800 мільйонів євро в поточних цінах. Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні», – сказав Зеленський.

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Крім того, він наголосив, що за аналогією зі спостережними місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, Укпраїна закликає Євросоюз відправити спеціальні місії на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, задіяні в енергозабезпеченні України і від яких безпосередньо залежить стабільність всього регіону. Такі місії ЄС можуть стати «надійним чинником» стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю, додав голова держави.

Також, за словами Зеленського, Україна через руйнацію Росією електростанцій змушена використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачалося. «Як наслідок ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу. Це також необхідний елемент нашої стабільності, який потребує вашого лідерства», – сказав він.

Іншим «практичним результатом» цієї конференції, на думку голови держави, могла б стати домовленість про фінансування проєкту із закупівлі LED-ламп для України.

«Комусь це може здаватися не дуже суттєвим. Але 50 мільйонів таких ламп дадуть змогу заощадити близько одного гігавата електрики. Враховуючи, що середній дефіцит у нашій енергосистемі близько 2,5 гігавата, цей проєкт також має суттєво допомогти», – наголосив він.

Крім того, Зеленський запропонував створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор Росії.

«Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм, – який допоможе давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору. Поки ми, на жаль, іще не маємо такої сучасної системи ППО, яка могла б збивати стовідсотково російські ракети і дрони, але ми можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка зможе на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії», – сказав він.

13 грудня в «Укренерго» повідомили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, а дефіцит електроенергії в мережі і далі «значний».

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові вимкнення електрики.

У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона ухвалила в останні роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».

Україна називає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу, заявляючи, що Росія використовує холодну погоду як «зброю».