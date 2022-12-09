Шмигаль: в Україні пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.

«Зараз в системі ситуація контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в країні, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми», – сказав він під час засідання уряду.

За його даними, станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, яка постраждала під час останньої – восьмої – масованої ракетної атаки, частково введені в роботу об’єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило, зокрема, запустити в роботу системи опалення.

Прем'єр назвав «непростою» ситуацію на Київщині, де противник завдав удару по об’єктах генерації – через це на лівобережжі дефіцит більш суттєвий. Проте через щоденні обстріли, за словами Шмигаля, найскладнішою ситуація є на Донеччині та Харківщині.

«Найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад», – додав він.

Читайте також: «У стані великого стресу». Що відбувається з енергосистемою України після ракетних атак Росії?

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Як повідомив Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські сили протиповітряної оборони збили над 60 із понад 70 ракет, запущених Росією.

Проте російські ракети влучили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це у деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення електрики. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною». У компанії «Укренерго» заявили, що це вже восьма масована ракетна атака військ РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.