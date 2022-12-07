Ситуація з електропостачанням Києва стає краще, на лівому березі проблеми – гендиректор Yasno

Ситуація з електропостачанням української столиці поліпшується, але залишаються проблеми на лівому березі Дніпра, де все ще не може повернутися до роботи один із обʼєктів генерації. Про це ввечері 7 грудня повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з учора. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення. Окремо згадаю лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації. А мережі від інших джерел генерації перевантажені і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони. На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі», – відзначає Коваленко у фейсбуці.

За його словами, зараз відбувається «дуже багато локальних аварій» – відмовляє автоматика, система не витримує постійних ввімнень і вимкнень.

В енергосистемі України ще зберігається суттєвий дефіцит після останнього масованого ракетного обстрілу військ РФ 5 грудня, повідомила пресслужба компанії «Укренерго» вдень 7 грудня.

За даними Міненерго станом на 6 грудня, після масованого російського обстрілу у понеділок найскладнішою є енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях.