Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні – «Укренерго»

В енергосистемі України ще зберігається суттєвий дефіцит після останнього масованого ракетного обстрілу військ РФ 5 грудня, повідомила пресслужба компанії «Укренерго».

«Станом на 11:00 7 грудня продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників. Зберігається складна ситуація на сході країни – ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17 С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи. Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» повідомили, що є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому для них застосували режим аварійних відключень.

«Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго станом на 6 грудня, після масованого російського обстрілу у понеділок найскладнішою є енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях.