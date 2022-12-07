Старух повідомив про обстріли Запорізького району, троє людей отримали поранення

Російські війська обстріляли дві громади Запорізького району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух вранці 7 грудня.

За його даними, обстріл вівся безпілотниками і ракетами С-300.

«В одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років», – заявив Старух.

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Крім того, в іншому селі вибух ракети зруйнував будинок і пошкодив ще 10, ніхто не постраждав.

«Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА», – зазначив Старух.

За даними Генерального штабу Збройних сил, напередодні українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» і ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.