В окупованому Мелітополі «майже щодня щось вибухає» – Федоров

У російських окупантів «майже щодня щось вибухає» у Мелітополі та на території району, заявляє мер міста Іван Федоров.

«Рашистам зовсім перестало бути комфортно на території тимчасово окупованої Запорізької області. Цього тижня майже щодня у рашистів щось десь вибухає, не там вони курять як на території міста Мелітополь і району, так і в цілому на запорізькій лінії фронту. В них справжнє пекло в місті Пологи. Це і зруйнований штаб в Мирному і школа, де вони зробили казарми, в селищі Ясне», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

З посиланням на місцевих жителів Федоров заявив, що російські війська, ймовірно, використовують Мелітополь як майданчик для атак обласного центру Запоріжжя.

З огляду на бойові дії та окупацію міста російськими військами редакція Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

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Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Міський голова, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.