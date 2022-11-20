Мер Мелітополя повідомив про «три потужних вибори» на північ від міста

У Мелітопольському районі пролунали вибухи, заявив мер окупованого міста Іван Федоров увечері 20 листопада.

«Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя – в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції. Подробиці уточнюємо», – повідомив мер міста в своєму Телеграмі.

13 листопада у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Мелітопольському районі Запорізької області окупанти нарощують своє угруповання, а до міста прибувають колони з боку Токмака. Також, за даними Івана Федорова, окупанти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на «суцільну військову базу».

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.