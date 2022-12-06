Російські війська вночі обстріляли критичну інфраструктуру в передмісті Запоріжжя – Куртєв

Російські війська вночі завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, повідомив секретар міської ради Андрій Куртєв вранці 6 грудня.

«Одна з клятих ворожих ракет поцілила по території Степненської територіальної громади. Постраждали об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. На щастя, люди залишились неушкодженими», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Крім того, постраждали приватні будинки Оріхівського, Гуляйпільського, Запорізького та Василівського районів.

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Крім того, Куртєв повідомив про обстріли біля лінії зіткнення на Запорізькому напрямку, зокрема, в районах Ольгівського, Дорожнянки, Залізничного та Плавнів.

Російські війська, яку окупували частину Запорізької області, регулярно обстрілюють обласний центр.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.