Росія може сьогодні повторити вчорашній ракетний удар по Україні – Ігнат

Російські війська можуть завдати повторного ракетного удару по Україні, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі Суспільного мовлення.

«Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (6 грудня відзначається День ЗСУ – ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», – сказав він.

Він закликав українців пам’ятати про ракетну загрозу і бути до неї готовими:

«Вся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом. А ЗСУ будуть робити те, що роблять найкраще – захищати громадян, свою державу».

Читайте також: Близько половини Київщини в найближчі дні буде без світла – голова ОВА

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Внаслідок удару була знеструмлені Одеса та Сумська область. У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала місцева адміністрація. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.

За словами президента України Володимира Зеленського, внаслідок ударів 5 грудня загинули четверо людей.