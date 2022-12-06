Через обстріл Куп’янського району загинув місцевий – Синєгубов

Російські війська обстріляли Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони Харківщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік. Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень», – заявив він.

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Синєгубов також нагадав, що з Куп’янського району триває евакуація в більш безпечні частини області. Місцева влада і волонтери вивезли 217 людей, ще 68 заявок очікують на виконання.

Напередодні через обстріл цивільної інфраструктури Куп’янська загинула жінка.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ. На початку грудня голова області повідомив, що російські війська посилили обстріли Куп’янщини.