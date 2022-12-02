У Куп’янську знайшли списки місцевих колаборантів часів окупації – ДБР

Правоохоронці виявили схованку з документами російських окупантів у звільненому Куп’янську, повідомляє Державне бюро розслідувань 2 грудня.

Документи виявили працівники ДБР спільно зі співробітниками Харківської обласної прокуратури в ході стабілізаційних заходів.

«Серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого. Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які «здавали» окупантам патріотів та учасників АТО», – заявляє відомство.

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Бюро планує вивчити документи й долучити їх до кримінальних проваджень як речові докази.

Наприкінці вересня Нацполіція повідомила, що під час огляду приміщення колишньої окупаційної адміністрації у Вовчанську на Харківщині виявила списки колаборантів, а також зарплатні відомості й документи про вимагання «добровільних внесків».

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж були, поміж інших, звільнені Куп’янськ і Вовчанськ.