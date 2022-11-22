ДБР затримало начальника відділення колонії в Херсоні, який дозволив втечу в’язнів

Державне бюро розслідувань підозрює в державній зраді начальника одного з відділень Північної виправної колонії №90, який допустив втечу в’язнів – про це повідомила пресслужба відомства 22 листопада.

За даними ДБР, чоловік від початку окупації Херсону працював на окупаційну владу, очоливши відділ охорони слідчого ізолятора. Поміж іншого, він організував вивіз засуджених на роботи з благоустрою.

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«У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених, та не вчинив жодної дії, аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ. Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді», – йдеться в заяві Бюро.

Кваліфікація передбачає довічне позбавлення волі та конфіскацію майна в разі визнання обвинуваченого винним.

За даними Генштабу, наприкінці жовтня російські окупанти вивезли людей з виправної колонії №90 міста Херсону. Територію зазначеної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки, сказано у зведенні Генштабу.