ДБР повідомило, скільки проваджень щодо колаборантів і держзради відкрило з 24 лютого

Державне бюро розслідувань відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці – про це відомство повідомило 2 грудня.

Серед них, зокрема:

915 кримінальних проваджень за фактом державної зради

170 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності

12 кримінальних проваджень за пособництво державі-агресору

10 кримінальних проваджень за фактом «дій, спрямованих на захоплення державної влади

10 кримінальних проваджень щодо несанкціонованого поширення інформації про переміщення Збройних сил України

2 кримінальні провадження щодо шпигунства

«За результатами роботи ДБР 450 фігурантам вже повідомлено про підозру за статтями державної зради або колабораційної діяльності, 297 осіб оголошено у розшук, 1 тисяча 227 особи перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності», – звітує ДБР.

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Найбільше проваджень відкрито в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Матеріали щодо 150 підозрюваних вже передали до суду.

Так, 29 листопада Державне бюро розслідувань заявило про затримання заступника мера Херсона, який, за їхніми даними, співпрацював з Росією під час окупації міста.