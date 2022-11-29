19 бойовикам, яких затримали на Харківщині, повідомили про підозру – СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру 19 учасникам незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», затриманим під час звільнення Харківської області, повідомило відомство 29 листопада.

За даними СБУ, серед затриманих є люди, які раніше відбували реальні терміни ув’язнення за кримінальні злочини, в тому числі за вбивства.

«Після тюремного ув’язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей. Проте за декілька днів до повномасштабного вторгнення «відгукнулися» на заклики терористів Пушиліна і Пасічника щодо проведення «всеобщей мобилизации» на території квазіреспублік. Для цього вони добровільно прийшли до місцевих «військкоматів» і «призвалися» до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу РФ», – заявляє СБУ.

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За даними відомства, поміж іншого, затримані облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди. Згодом їх перекинули на Харківщину, де вони мали прикривати втечу російських підрозділів. Там же вони потрапили в полон під час контрнаступу Збройних сил України, уточнює Офіс генпрокурора.

Їм повідомили про підозру в державній зраді, участі в терористичній організації та участі в незаконних збройних формуваннях. Триває робота з підготовки й передачі матеріалів справи до суду.

21 жовтня в ОПУ повідомили, що від військ РФ звільнено 551 населений пункт у Харківській області.