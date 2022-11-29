Кримського експрокурора заочно засудили за держзраду до 12 років колонії

Колишнього українського військового прокурора Кримського регіону з питання дотримання законів у військовій сфері заочно засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Автономної республіки Крим і Севастополя, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Прокурори у суді довели, що громадянин України присягнув на вірність народу України, проте під час окупації півострова ЗС РФ пішов на співпрацю із ворогом. З 2012 по 2014 рік засуджений обіймав посаду військового прокурора Кримського регіону. У березні 2014 року він перейшов на службу до незаконно створеної «військової прокуратури Чорноморського флоту РФ», обійнявши там керівну посаду «заступника військового прокурора». Водночас окупанти надали засудженому звання «генерал-майора юстиції РФ», – йдеться у повідомленні.

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Засудженого оголошено у розшук. Ім’я та прізвище прокурора офіційно не вказано. Чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що заочно винесено вирок Сергію Няньчуру.

За даними з відкритих джерел, до анексії Криму Няньчур обіймав посаду військового прокурора Військово-морських Сил України та військового прокурора Кримського регіону України щодо дотримання законів у військовій сфері. Після анексії Криму Няньчур перейшов на службу Росії. Обіймав посаду першого заступника військового прокурора російського Тихоокеанського флоту.

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Публічних коментарів Няньчура щодо вироку немає.

Про підозру в держзраді Сергію Нянчуру повідомили ще в 2017 році. У лютому 2021 року Україна запровадила проти нього санкції.

Станом на 8 листопада, Прокуратура АР Крим та Севастополя оголосила підозру у державній зраді 713 особам.