У Криму зафіксували перекидання військової техніки до Росії (фото)

В окупованому Криму фіксували жвавий рух колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області у напрямку Керченського (Кримського) мосту, повідомили очевидці проекту Радіо Свобода – сайту Крим.Реалії.



Як повідомляється, велика колона російської військової техніки пройшла з боку Джанкоя на трасу «Таврида» дорожньою розв'язкою біля Феодосії.



За спостереженнями, військова колона готувалася до руху через Керченський міст біля розв'язки поблизу Керчі. При цьому, за повідомленнями кореспондента Крим.Реалії, рух цивільного вантажного транспорту Керченським мостом досі заборонено.



В останні дні, за даними кореспондента Крим.Реалії, багато російських військових вантажівок рухаються переважно у напрямку Керченського мосту.



На одній із російських військових вантажівок, яка рухалася у складі колони з боку Херсонської області, помітили імпортні сільськогосподарські трактори.



11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста здійняли український прапор.