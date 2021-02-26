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26 лютого 2021, Київ 20:37
Новини | Політика

Україна запроваджує санкції проти 10 осіб з вищого офіцерського складу – РНБО

Данілов підтвердив, що всі фігуранти списку перебувають за межами України, однак мають тут активи та власність, на яку й буде накладено санкці

Україна запроваджує санкції проти 10 осіб з вищого офіцерського складу за зраду батьківщині. Таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До санкційного списку потрапили:

  • Березовський Денис Валентинович, в минулому – контрадмірал;
  • Шапортов Станіслав Володимирович, в минулому – генерал-майор;
  • Нянчур Сергій Миколайович, в минулому – генерал-майор юстиції;
  • Катовський Юрій Олександрович, в минулому – генерал-майор;
  • Якименко Олександр Григорович, в минулому – генерал-майор, ексголова СБУ;
  • Товский Володимир Володимирович, в минулому – генерал-майор;
  • Ханжа Сергій Валентинович; в минулому – генерал-майор;
  • Єлисеєв Сергій Станіславович, в минулому – віцеадмірал;
  • Шакура Дмитро Олександрович, в минулому – контрадмірал;
  • Захарченко Віталій Юрійович, в минулому – генерал внутрішньої служби України.

Їх позбавлено усіх звань, а також застосовано максимальні санкції, які будуть оприлюднені пізніше.

Відповідаючи на запитання журналістів, Данілов підтвердив, що всі фігуранти списку перебувають за межами України, однак мають тут активи та власність, на яку й буде накладено санкції.

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