Трьох працівників СІЗО Херсона затримали за підозрою в держзраді

Служба безпеки України затримала в Херсоні трьох працівників місцевого слідчого ізолятора за підозрою в державній зраді. Про це повідомила СБУ та Офіс генерального прокурора 28 листопада.

«Під час окупації Херсона вони приєдналися до лав створеного агресором «управления службы исполнения наказаний по Херсонской области». Перебуваючи на «посадах», виконували завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій на території регіону. Встановлено, що вони особисто здійснювали «прийом» до окупаційного «СІЗО» викрадених місцевих жителів і незаконно тримали їх під вартою у камерах з нелюдськими умовами», – заявляє Служба.

Читайте також: «Чув, як виносять трупи»: ветеран АТО з Херсона розповів як вижив у полоні російських окупантів

Затримані – посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

За повідомленням, один з них після захоплення Херсона добровільно погодився стати «помічником начальника по роботі з громадськістю», а інший – «старшим оперуповноваженим». До них приєдналася оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи.

Після затримання всім трьом повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Кваліфікація передбачає 15 років або довічне ув’язнення в разі обвинувального вироку. Триває досудове розслідування.

Читайте також: Голова Нацполіції: майже третину в’язнів із Херсона, яких випустили окупанти, вже повернули до СІЗО

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.