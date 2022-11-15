Голова Нацполіції: майже третину в’язнів із Херсона, яких випустили окупанти, вже повернули до СІЗО

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив про затримання та повернення до СІЗО Миколаївської та Одеської областей 166 людей, яких тримали в ізоляторі Херсона та яких під час відходу з міста російські окупанти випустили на волю.

«Наразі підтверджено інформацію про затримання та повернення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув’язнених. Частина з них – це довічно ув'язнені», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, поліція працює на всій території України, разом із Мін'юстом та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких війська РФ випустили із СІЗО.



Голова Нацполіції розповів, що на території Херсонського СІЗО знайшли особисті справи в’язнів.

«Цю інформацію оперативно передано до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей у найближчі години та дні ми могли повернути до місць позбавлення волі», – сказав він.



Клименко додав, що йдеться про приблизно 457 арештованих та ув’язнених, але ці дані уточнюються.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.