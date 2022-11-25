Крим: в Армянську заявили про спрацювання системи ППО

В Армянську на півночі окупованого Криму вночі спрацювала система протиповітряної оборони, повідомив підконтрольний Росії голова міста Василь Теліженко.

«Шановні жителі міста Армянська! Прошу дотримуватися спокою, працює система ППО», – написав Теліженко у своєму телеграм-каналі.

Міністерство оборони Росії наразі ситуацію не коментувало. Українські офіційні особи також поки що не коментують подію.

Починаючи із серпня, у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

22 листопада підконтрольна Росії влада Криму заявила про поширення в соцмережах «фейків» про евакуацію з Армянська місцевих жителів.

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні 2022 року. Міноборони України закликало кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на півострові.