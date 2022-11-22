Крим: Аксьонов заперечив повідомлення про евакуацію з Армянська

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ніякої евакуації в Армянську, що на півночі півострова, «не проводиться», і попросив кримчан «орієнтуватися лише на перевірені джерела інформації».

«З приводу чуток, що розганяють у соцмережах і Telegram-каналах, про нібито евакуацію з Армянська. Це – фейки. Жодної евакуації немає», – заявив Аксьонов.

Радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що повідомлення про евакуацію поширюються нібито від імені російських солдатів у соцмережах. Крючков також назвав ці повідомлення «фейками».

А підконтрольний Росії голова Армянська Василь Теліженко заявив про «стабільну ситуацію в місті».

«Усі підприємства та установи міста працюють у штатному режимі. Щодо повідомлень про нібито евакуацію – це все фейкова інформація. Закликаю всіх до спокою, довіряйте лише перевіреній інформації», – сказав Теліженко у коментарі російському телеканалу «Крим 24».

1 жовтня очільник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю у телемарафоні повідомив, що Збройні сили України зайдуть у Крим до кінця весни 2023 року.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття і запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації», а також зазначив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму на час його деокупації.