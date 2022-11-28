«Дискредитація армії РФ» та антивоєнна позиція. У Криму восени до відповідальності притягли 66 людей

В тимчасово окупованому Криму з вересня за «дискредитацію армії РФ» та антивоєнні заяви російські силовики притягли до адміністративної відповідальності 66 людей – це на 14 більше, ніж за попередній період спостереження. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на дослідження правозахисної ініціативи «Кримський процес».



За даними ініціативи, у 56 випадках суд ухвалив рішення про призначення адміністративного покарання, у 6 випадках протокол повернули для усунення порушень або передали до іншого суду, у 4 випадках засідання перенесли на дату, що виходить за часові рамки дослідження.

Дослідники стверджують, що більшість справ було заведено за «публікацію матеріалів у соціальних мережах», які, на думку російських силовиків, дискредитують російську армію.

За даними ЗМІ, у Росії від початку повномасштабного вторгнення на територію України станом на серпень щонайменше 212 громадян РФ стали обвинуваченими у кримінальних справах щодо «дискредитації» дій російської армії та поширення фейків про російських військових.

Російська влада заперечує загарбницьку війну в Україні і з березня порушує адміністративні та кримінальні справи щодо противників збройного вторгнення в Україну за новими статтями про «дискредитацію» армії РФ.