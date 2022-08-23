У Росії проти 212 людей відкрили кримінальні справи щодо дискредитації армії – ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України щонайменше 212 громадян РФ з антивоєнною позицією стали обвинуваченими у кримінальних справах щодо дискредитації дій російської армії та поширення фейків про російських військових, підрахувало видання «Важливі історії».



Менше половини з них є політичними чи громадськими активістами, журналістами чи блогерами. Більшість обвинувачених ніколи раніше не брали участь у протестах і не мали жодного стосунку до політичної, правозахисної чи журналістської діяльності.



Зазначається, що серед тих, кому загрожують тривалі терміни ув'язнення за антивоєнну позицію, – сім викладачів та троє священиків. Вік найстаршого обвинуваченого – 72 роки, наймолодшого – 17 років. Також зазначається, що кримінальне провадження відкриті у 56 із 85 російських регіонів. При цьому 40% з обвинувачених – жителі Москви, Санкт-Петербурга, Московської та Ленінградської областей.



Російська влада заперечує загарбницьку війну в Україні і з березня порушує адміністративні та кримінальні справи щодо противників збройного вторгнення в Україну за новими статтями про дискредитацію армії РФ та поширення фейків про неї. З початку війни було затримано понад 15 тисяч людей, порушено десятки кримінальних справ.