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У Росії розглянули понад 2 тисячі справ про «дискредитацію» збройних сил – правозахисник

Російські суди розглянули 2029 адміністративних справ щодо «дискредитації» Збройних сил РФ, пповідомив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

«Є дані про щонайменше чотири кримінальні справи за статтею 280.3 КК РФ – повторна дискредитація збройних сил РФ особою, раніше притягнутою за аналогічні дії до адміністративної відповідальності. Кримінальні справи розслідуються у Петропавловську-Камчатському, Благовіщенську, Кемерові та Нальчику. Цікаво, що в той же час розглянуто лише 4 адміністративні справи про заклики до санкцій», – повідомив правозахисник у Telegram.

У середньому суди розглядають по 40 справ кожного робочого дня. Штраф за цією статтею – від 30 до 50 тисяч рублів.

Закон «про публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про використання збройних сил РФ з метою захисту інтересів Росії та її громадян» президент Росії Володимир Путін підписав 4 березня. За порушення закону громадянам загрожує штраф до 5 млн рублів або позбавлення волі до 10 років. Якщо поширення фейків спричинило тяжкі наслідки, термін позбавлення волі становитиме від 10 до 15 років.

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