ДБР повідомило про підозру заступнику голови Держдуми Росії

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступникові голови Державної думи Росії Олександру Бабакову, який голосував за приєднання до Росії окупованих територій України.

«Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов’язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави. Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців та мирного населення, пошкодження і знищення об’єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні», – йдеться в повідомленні.

Підозру Бабакову повідомлено за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у ДБР повідомили, що вивчають матеріали щодо повідомлення про підозру іншим депутатам РФ, які ухвалюють рішення проти України.

Крім того, слідчі Бюро досліджують питання можливої причетності заступника голови Держдуми до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об’єктами критичної інфраструктури на території України.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Депутати Державної думи Росії на позаплановому пленарному засіданні 3 жовтня ратифікували документи про анексію.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії російської влади. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.