«Співпрацював з РФ під час окупації Херсона»: ДБР затримало заступника Колихаєва

Державне бюро розслідувань заявило про затримання заступника мера Херсона, який, за їхніми даними, співпрацював з Росією під час окупації міста.

«Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій», – зазначають у ДБР.

Правоохоронці не вказують імені та прізвища підозрюваного, однак факти, викладені ними, та оприлюднені світлини вказують на те, що йдеться про Володимира Пепеля.

Наразі йому оголошено про підозру у колабораціонізмі. Під час затримання, за даними ДБР, у нього серед іншого виявили Конституцію РФ.

Про затримання Ігоря Колихаєва стало відомо вранці 28 червня зі слів його радниці Галини Ляшевської та голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто перебувало в окупації, а Росія призначила там своїх «керівників» міста та області.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії.