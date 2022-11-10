СБУ назвала кількість підозрюваних у колабораціонізмі, викритих за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, підозрюваних у колабораціонізмі, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Із них станом на зараз до суду скеровано 265 проваджень за підозрою 268 осіб. Інші – зараз на стадії розслідування. Окрім того, щодо 53 правопорушників уже маємо судові вироки», – зазначив він.

За словами Дехтяренка, більшість підозрюваних у колабораціонізмі «свідомо пішли на співпрацю з ворогом» і сподівалися отримати за це винагороду від РФ.

«На початку повномасштабного вторгнення один чоловік на привів до околиць Києва понад 120 одиниць військової техніки (танки, БМП, гаубиці). Він сам вийшов на ворога: як тільки їхні колони перетнули державний кордон, запропонував свою допомогу і нібито безпечний коридор до української столиці. Після втечі рашисті він намагався уникнути правосуддя, але СБУ його затримали», – повідомив Дехтяренко.

Серед підозрюваних у колабораціонізмі, затриманих СБУ під час повномасштабної війни, є, зокрема, президент підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв.