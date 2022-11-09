СБУ звітує про знешкодження ДРГ, яка «готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій» 

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила диверсійно-розвідувальну групу, яка готувала диверсії на Сумщині та збирала дані про командування ЗСУ – про це відомство заявило 9 листопада.

За повідомленням, ДРГ «готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ». Зокрема, вони розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ у Києві та прикордонних районах на півночі.

«Одним із їхніх головних завдань був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, групу сформував співробітник російської Федеральної служби безпеки. До неї увійшов завербований Росією житель Сумщини, який завербував ще одного місцевого.

«Для збору розвідданих вони «в темну» використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони. Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ», – заявляє СБУ.

Правоохоронці затримали диверсантів, коли вони забирали зброю зі схованки на Сумщині. Там же виявили дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, дві бойові гранати РГО із запалами та автомат Калашникова.

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Також у ході обшуків місць проживання фігурантів вилучили комп'ютери та мобільні телефони.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та несанкціонованому поширенні інформації про українські війська.