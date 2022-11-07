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«Працював на Telegram-канал Шарія»: СБУ затримала блогера із Запоріжжя

За даними спецслужби, у своїх матеріалах блогер «заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст»

Служба безпеки України заявляє про затримання запорізького блогера, який, за даними спецслужби, «працював на Telegram-канал Анатолія Шарія» і «передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту».

«Він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій... «Сюжети» блогера активно використовував прокремлівський пропагандист Шарій для наповнення власного Telegram-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України», – зазначають у СБУ.

За даними спецслужби, у своїх матеріалах блогер «заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст».

Наразі йому повідомлена підозра у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

1 листопада Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці затримали на Одещині «агента РФ», який «зливав дані» про ЗСУ та транспортну інфраструктуру регіону. Він виявився колишнім співробітником поліції.

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