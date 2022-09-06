В Україні остаточно заборонено «Партію Шарія»

«Партія Шарія» остаточно заборонена в Україні, повідомляє пресслужба СБУ у вівторок.

«Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили «Партія Шарія», і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні», – зазачають у Службі безпеки.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

16 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова на вимогу Міністерства юстиції України заборонив діяльність «Партії Шарія» та постановив передати кошти та інші активи партії у власність держави.

Як зазначають в СБУ, серед причин заборони цієї партії, було те, що вона «дестабілізувала суспільно-політичну ситуацію в Україні», «поширювала антиукраїнську пропаганду», «підривала держбезпеку» та «пропагувала війну».

Сам Анатолій Шарій наразі мешкає в Іспанії.

У травні цього року його затримували на запит України за підозрою в держзраді, але відпустили під підписку про невиїзд. Шарій має відзначатися в суді двічі на місяць, у нього забрали паспорт і заборонили залишати територію Іспанії. Він очікує на рішення про видачу Україні.