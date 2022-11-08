«Сприяв захопленню понад 20 лікарень на Донеччині»: СБУ повідомила про підозру соратнику Пушиліна

Служба безпеки України повідомила про підозру соратнику ватажка угрпуповання «ДНР» Дениса Пушиліна, який, за даними спецслужби, сприяв захопленню понад 20 лікарень на Донеччині.

«У ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого «министра здравоохранения» терористичної організації «ДНР». Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів – Пушиліна... Після початку повномасштабного вторгнення він організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ «Минздраву» більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші», – зазначають в СБУ.

1 листопада Служба безпеки оголосила про підозру чиновнику, який пішов на співпрацю з російськими окупантами і очолив «Херсонський морський торговельний порт».