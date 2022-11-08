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«Сприяв захопленню понад 20 лікарень на Донеччині»: СБУ повідомила про підозру соратнику Пушиліна

За даними СБУ, підозрюваний «організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ «Минздраву» більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші»

Служба безпеки України повідомила про підозру соратнику ватажка угрпуповання «ДНР» Дениса Пушиліна, який, за даними спецслужби, сприяв захопленню понад 20 лікарень на Донеччині.

«У ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого «министра здравоохранения» терористичної організації «ДНР». Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів – Пушиліна... Після початку повномасштабного вторгнення він організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ «Минздраву» більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші», – зазначають в СБУ.

1 листопада Служба безпеки оголосила про підозру чиновнику, який пішов на співпрацю з російськими окупантами і очолив «Херсонський морський торговельний порт».

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