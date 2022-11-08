«Нісенітниці і вигадки» – СБУ про звинувачення ФСБ у «кураторстві замахів» на окупованій Херсонщині

Служба безпеки України «не вважає за доцільне коментувати нісенітницю і вигадки росіян» про «кураторство замахів» на окупованій Херсонщині. На цьому Радіо Свобода наголосили у пресслужбі СБУ.

8 листопада Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадян України на окупованій російськими військами Херсонщині та порушення проти них кримінальної справи за статтею «міжнародний тероризм».

Як йдеться у заяві ФСБ, їх підозрюють у «підготовці під кураторством СБУ замахів на співробітників російської адміністрації області».

У затриманих, як стверджує спецслужба РФ, «вилучили понад п’ять кілограмів пластиду, електродетонатори, саморобні вибухові пристрої, гранати, стрілецьку зброю та боєприпаси, а також «спеціальні засоби розвідки».

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич і додав, що вони зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомляли, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

7 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові, перевдягнуті у цивільний одяг, займають у Херсоні приміщення мирних громадян і укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.